Циклолет вертикального взлета успешно прошел испытания в РФ

Москва, 30 июля. Испытания беспилотного циклолета вертикального взлета и посадки успешно прошли в России, отметил руководитель Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Он подчеркнул, что итоги тестирования, в ходе которых беспилотник впервые поднялся в воздух, говорят о том, что данная несущая схема является работоспособной и перспективной.

Андрей Григорьев обратил внимание, что у циклолета есть ряд преимуществ перед вертолетами. Этот вид беспилотника обладает более высоким уровнем маневренности, его габариты меньше, а преобразователи энергии хорошо защищены. Благодаря этому циклолет может быть задействован вблизи зданий и других препятствий.

Руководитель фонда рассказал, что разработка будет продемонстрирована на международном форуме «Армия-2020».

По заявлениям ряда специалистов, математическое моделирование доказывает, что по некоторым значимым параметрам циклолет опережает мультикоптеры.