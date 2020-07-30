Москва, 30 июля. В России могут запретить использование подержанных автомобильных деталей. Данные поправки будут внесены в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно документу, под запретом окажутся сиденья, подушки безопасности, рулевое управление, бывшие в употреблении. Также нельзя будет устанавливать старые элементы тормозной системы, глушители. Как пишет Autonews, некоторые детали можно будет установить в машины при разрешении специальных испытательных лабораторий. К таким относятся антенны и фаркоп.

Также в новом техническом регламенте Таможенного союза прописан запрет на использование подержанного газобаллонного оборудования при ремонте автомобилей.

Ранее автоэксперт рассказал, в каких случаях не стоит экономить на обслуживании своего транспортного средства.

Многие автолюбители знают, что стоимость комплексных работ в автосервисе может достигать размера месячной зарплаты рядового россиянина. Именно поэтому некоторые автовладельцы предпочитают самостоятельно ремонтировать свои автомобили, а также менять зимнюю резину.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, при подготовке транспортного средства к летнему сезону лучше обратиться специалистам, что позволит избежать возможных проблем, которые могут возникнуть позднее.

Он также добавил, что лучше избегать ремонта автомобиля во дворе, так как это может создавать неудобства для жителей и других автомобилистов, а также есть риск получить штраф.