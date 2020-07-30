Что изменится в России с августа 2020: повышение пенсий, «лишние» зарплаты, новое об ОСАГО

По традиции с начала месяца россиян ждут изменения, август 2020 года не станет исключением. С 1 августа значительной группе граждан повысят пенсии, предусмотрены «лишние» зарплаты при увольнении, есть новации для автомобилистов и для бизнесменов. Грядут и другие изменения, о некоторых из которых — в материале Федерального агентства новостей.

Прибавка работающим пенсионерам

Хотя об индексации пенсий работающим пенсионерам речь пока не идет, тем не менее, небольшое повышение социальных выплат для этой категории граждан предусмотрено. С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку за счет корректировки пенсий в связи с уплатой этой категорией граждан страховых пенсионных взносов. Увеличение пенсии не превысит стоимости трех пенсионных баллов, один балл в этом году составляет 93 рубля. Следовательно, прибавка к пенсии для работающих пенсионеров составит не более 279 рублей. Мера коснется примерно 15 миллионов российских пенсионеров. Кому еще в августе повысят пенсии и пособия, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Новое об ОСАГО

Поправки в закон об ОСАГО вступают в силу 24 августа. Согласно вводимым изменениям, для опытных водителей полис подешевеет, а для любителей езды «с ветерком», наоборот, — станет дороже. По новому закону страховщики получат возможность рассчитывать тарифы для автомобилистов индивидуально — в зависимости от возраста, стажа, а также от количества нарушений. В частности, будет пересмотрен коэффициент возраст-стаж, что позволит снизить стоимость полиса ОСАГО для опытных водителей старше 59 лет.

По нынешнему законодательству тарифы рассчитываются для всего региона в целом, с середины августа эта уравниловка останется в прошлом.

Запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Мера, призванная пресечь отмывание нелегальных доходов и финансирование терроризма, начнет действовать с 3 августа, она коснется сервисов «Яндекс.Денги», QIWI, WebMoney, PayPal и др. Будет запрещено пополнять такие кошельки наличными через электронные платежные терминалы, это можно будет сделать только через персональный счет в банке.

Ранее российские банки получили предписание сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и о движении средств на счетах, к которым привязаны электронные кошельки.

Истекает срок подачи деклараций о доходах госслужащих

Срок подачи деклараций о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих, а также всех, кто обязан сообщать о себе соответствующие сведения, в этом году истекает 1 августа. Срок подачи деклараций был продлен из-за пандемии COVID-19. В случае нарушения сроков подачи декларации лицо должно быть освобождению от занимаемой должности в связи с утратой доверия, предупреждают в Минтруде.

«Лишние» зарплаты уволенным при ликвидации предприятия

Три средние зарплаты получат сотрудники организаций, которых уволят в связи с ликвидацией предприятия. Правило вступает в силу с 13 августа. По новому положению работодатель в этом случае обязан выплатить каждому уволенному работнику сумму, равную трем средним месячным зарплатам. «Лишние» зарплаты могут выплачиваться сразу или в течение трех месяцев, но обязательно до формальной ликвидации предприятия. Пока гражданину выплачиваются эти зарплаты, пособие по безработице он получать не сможет.

Новое в правилах дорожного движения

До 1 августа истекает срок оснащения тахографами большегрузов (более 12 тонн), принадлежащих физическим лицам. Предполагается, что мера позволит снизить количество переработок водителей и положительно скажется на статистике ДТП, которая в России пока очень неблагоприятная.

Льготы для бизнеса

Владельцы предприятий малого и среднего бизнеса до 15 августа могут успеть подать заявку на субсидию в 15 тысяч рублей на маски и дезинфекцию в связи с пандемией COVID-19, а также на выплату 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года). Эти выплаты предусмотрены в качестве компенсации затрат на меры профилактики коронавируса. Заявления на пособия подаются по почте, через личный кабинет налогоплательщика или через сайт ФНС России. Помощь предназначена для бизнесменов, добросовестно платящих налоги.

Новые льготы для бизнеса в Арктике вступают в силу в августе: в частности, бизнесмены, работающие в этой зоне, смогут обнулить на десять лет часть налога на прибыль. Предусмотрены и другие налоговые послабления.