Звезду «Папиных дочек» затравили из-за голого фото

Москва, 30 июля. Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени в сериале «Папины дочки», опубликовала обнаженное фото. Пользователи Сети не оценили откровенность актрисы и затравили ее из-за фигуры.

Мельникова выложила черно-белый снимок, на котором предстала в профиль обнаженной. Актриса прикрыла грудь белым одеялом.

«Такую мысль недавно умную прочитала… забыла!» — подписала она фото.

Подписчики отнеслись к откровенному снимку неоднозначно. Одних фото восхитило, комментаторы обратили внимание на прекрасную фигуру девушки.

«Шикарное фото», — написал uroramorningstar.

Но нашлись и те, кто счел фото слишком откровенным. Более того, подписчики стали оставлять неприятные комментарии о внешности и фигуре Мельниковой.

«Антисекс, мужик с сисями», — написала elizabetlash.

Однако Мельникова не растерялась и с юмором ответила хейтерам.

«Мужик с сисями — вполне себе секс», — ответила актриса.

«Тебе с длинными волосами больше идет», — отметила nastyasavina6842020.

Ранее в Сети обсуждали фото другой звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович, сыгравшей гламурную Машу. Актриса в своем Instagram топлес продемонстрировала растяжку.