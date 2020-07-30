Как сделать локоны на короткие волосы в домашних условиях

Обзавестись задорными завитками или элегантными локонами можно, даже если вы не являетесь обладательницей длинных волос. Расскажем, как сделать кудри на короткие волосы при помощи различных приборов или вовсе без них.

Вряд ли можно поспорить с тем, что короткая стрижка — это удобно. За волосами небольшой длины проще ухаживать, а времени на всевозможные косметические процедуры и укладку уходит меньше. Однако прически на недлинных волосах зачастую отличаются некоторым однообразием. Докажем, что это не так, и покажем, как добиться объемных кудрей разными способами.

№1 Бигуди

Классический, проверенный годами и поколениями метод. К тому же еще и один из самых безопасных, поскольку термическое воздействие на пряди здесь минимально или отсутствует вовсе. Итак, приступим:

Вымойте голову и высушите таким образом, чтобы волосы оставались чуть влажными. Осторожно расчешите гребнем с крупными зубьями. При желании нанесите соответствующее вашим целям средство для стайлинга. Отделите прядь, по ширине равную используемому валику. Чем меньше по диаметру бигуди, тем мельче получатся завитки. По очереди накрутите всю массу волос от кончиков до корней. Через полчаса бигуди можно снимать. Моделируйте прическу пальцами без помощи расчески. Закрепите результат лаком, но не переборщите.

№2 Утюжок

Как правило, этот прибор используется для создания обратного эффекта. Однако стилисты утверждают, что утюжком можно не только выпрямить, но и завить волосы. Имейте в виду, что этот способ потребует сноровки. Сначала ознакомьтесь с некоторыми общими рекомендациями:

Вымойте и полностью высушите голову. Применять устройство на мокрых прядях запрещено! Обязательно предварительно нанесите термозащитное средство, чтобы минимизировать вред от воздействия высоких температур. Важно! Давайте прядям хорошенько остыть, прежде чем повторно захватывать их утюжком.

От теории переходим к практике. Чтобы сделать кудри с помощью утюжка, можно использовать сразу несколько приемов:

Заплетите мелкие косички, если позволяет длина. Зажмите на несколько секунд горячим прибором. Осторожно расплетите и зафиксируйте лаком. Разделите волосы на пряди. Накрутите каждую на палец и закрепите у корней невидимками. Пройдитесь по получившимся валикам утюжком. Вытащите заколки. Скрутите волосы в жгуты и обработайте утюжком по всей длине.

№3 Плойка

С помощью этого устройства после некоторой тренировки удастся создавать разные прически:

Если хотите получить объемные кудри, наклоните голову вперед и в таком положении накручивайте пряди. Дождитесь полного остывания и вернитесь в нормальное положение. Закрепите результат лаком. Чтобы стать обладательницей элегантных голливудских локонов, не нужно сильно нагревать щипцы — средней температуры будет достаточно. Держите прибор не более полутора минут, а затем осторожно расчешите гребнем с редкими крупными зубьями. Мечтаете о спиралевидных кудряшках? Выставите на приборе режим максимального нагрева, накрутите прядь и держите около минуты. Получившийся завиток закрепите невидимкой. Волосы можно будет распустить после полного остывания.

№4 Подручные средства

Если так сложилось, что у вас нет при себе приборов для укладки, на помощь придут самые обычные предметы обихода:

Бумажные полотенца. Оторвите лист от рулона и скрутите в жгутик. Накрутите прядь на импровизированную папильотку, концы салфетки завяжите между собой. Оставьте на ночь. Ткань. Технология та же, что и в первом пункте, но вместо бумаги используются любые чистые тряпочки. Волосы желательно предварительно слегка намочить. Можно обойтись и вовсе без каких бы то ни было приспособлений. Добиться эффекта «только что с пляжа» помогут ваши руки и соответствующий мусс или гель для укладки. Нанесите средство на мокрые волосы и сушите их феном или на воздухе, «комкая» и взбивая пряди.

Как видите, способов создания интересных причесок на коротких стрижках достаточно много. Экспериментируйте и выбирайте то, что подходит именно вам.