Россиянам рассказали, как могут вырасти пособия по безработице

Москва, 30 июля. Государство должно оказывать существенную поддержку людям, которые остались без работы во время пандемии. Таким мнением поделился председатель комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила компенсировать не менее половины зарплаты на последнем месте тем, кто лишился работы. Согласно инициативе, минимальный размер пособия по безработице должен равняться прожиточному минимуму, а максимальный — средней зарплате по региону. Министерство труда и социальной защиты сообщило, что готово изучить данную инициативу.

По словам Рязанского, чтобы ввести такие пособия на постоянной основе, необходимо серьезно доработать вопрос. Сенатор отметил, что в некоторых случаях пособие может превысить доход трудоустроенного гражданина, и это станет демотивирующим фактором в вопросе поиска работы.

«В некоторых наших регионах средняя зарплата не достигает иногда 30 тысяч рублей, это значит, что есть граждане, которые получают значительно меньше этой суммы», — сказал Рязанский.

По мнению члена Совфеда, предлагаемый подход можно применять в решении кратскосрочных проблем, но не на постоянной основе.

«В период коронавируса мы пошли немного другим путем, несмотря на то, что были подняты и минимальные, и максимальные значения по выплатам, тем не менее, мы в первую очередь занимались поддержкой семей с детьми», — напомнил сенатор в беседе с изданием NewInform.

Рязанский отметил, что предлагаемый ФНПР подход является довольно современным, при этом политик призвал не забывать об экономических реалиях жизни. Сенатор напомнил, что многие люди работают в системе ИП, кроме того, в стране есть подсобные рабочие и самозанятые. Член Совфеда подчеркнул, что доходы этих граждан тоже нужно учитывать, чтобы не загонять людей в «серые зоны и схемы». Что касается средств на выплаты увеличенных пособий, их можно взять из резервного фонда, если соответствующее решение будет принято.

Напомним, сейчас минимальное пособие по безработице в РФ составляет 4,5 тысячи рублей (1,5 тысячи до пандемии), а максимальное — 12,1 тысячи. Согласно методике ФНПР, эти цифры будут отличаться в каждом регионе. Например, для Москвы разброс составит от 19,5 тысячи до 91,8 тысячи рублей.