ФСИН составила рейтинг самых популярных среди осужденных книг

Москва, 30 июля. Роман Михаила Булгаков «Мастер и Маргарита» стал самой читаемой книгой в российских колониях, передает пресс-служба ФСИН России.

Тюремное ведомство составило рейтинг книг, наиболее популярных среди осужденных книг.

«Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции «Твои друзья — книги», посвященной Дню воспоминания любимых книг. Самой популярной книгой в колониях является роман Булгакова «Мастер и Маргарита», — отмечается в сообщении.

В десятку самых востребованных книг также вошли романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Александра Дюма, произведения Льва Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье», а также «Отверженные» Виктора Гюго, и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях — приключенческая литература», — сообщает пресс-служба ФСИН.

Как утверждается в сообщении, книжный фонд библиотек исправительных учреждений превышает 5 миллионов единиц. В среднем на одного заключенного или подозреваемого приходится около 100 книг.