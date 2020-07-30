Санкт-Петербург, 30 июля. Поклонники умершего недавно в Петербурге рэпера Александра Юшко под псевдонимом Энди Картрайт считают, что незадолго до смерти исполнитель сделал пророческую татуировку. Многие не могут смириться с тем, что их любимого исполнителя уже нет.

Напомним, что останки музыканта были обнаружены в одной из квартир. По некоторым данным, его тело могла расчленить сожительница. Не исключено, что гибель была вызвана передозировкой запрещенных веществ.

За несколько дней до смерти Энди Картрайт выложил в Instagram фотографию своей татуировки. На рисунке был изображен катафалк и написано: «Будет маловат». В посте музыкант призвал подписчиков делиться фотографиями своих татуировок.

«Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P. S.: приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам», — написал рэпер.

После известий о смерти певца и расчленении фанаты стали писать в комментариях, будто такой татуировкой Картрайт напророчил свою смерть.

«И гробовозку набил», — отреагировал подписчик на печальную новость.

«Получается, зря набивал», — написал другой поклонник.

Основная же часть комментариев сводится к традиционным словам в отношении умершего. Некоторые, не стесняясь нецензурных выражений, подчеркивали, что не верят в смерть своего любимого рэпера.

Один из подписчиков отметил, что музыкант умер раньше, чем появился пост с татуировкой. Он предположил, что выложить фотографию могла гражданская супруга умершего рэпера.