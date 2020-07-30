Глава Казначейства Роман Артюхин заразился коронавирусом

Москва, 30 июля. Врачи диагностировали у руководителя Федерального Казначейства Романа Артюхина коронавирусную инфекцию. Как сообщает источник Федерального Агентства Новостей, накануне в ведомстве всем сотрудникам сообщили, что им необходимо дать письменное согласие и пройти тест на коронавирус.

Представители руководства Казначейства пояснили, что это связано с возможным заболеванием главы Федерального Казначейства. Несколько дней назад Роман Артюхов почувствовал себя плохо и обратился к врачам, которые по всем признакам диагностировали у него коронавирус. После отмены карантина в России это первый случай заболевания чиновника такого высокого ранга.

Напомним, 30 апреля о своей болезни сообщил президенту России премьер-министр Михаил Мишустин. Помимо него в кабмине болезнь перенесли министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.

По состоянию на 30 июля, всего в России выявлено 834 499 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 субъектах федерации. За весь период пандемии от COVID-19 в нашей стране скончалось 13 802 человека, выздоровели 629 655 человек. В Москве за вчерашний день заразились коронавирусом 678 человек, выздоровел 1471 пациент.

Пандемия нового заболевания, захлестнувшего мир, началась в начале этого года в китайском городе Ухань. За все время больше всего заражений зафиксировано в США — там заболели 4 426 982 человека. Штаты также держат печальную пальму первенства по количеству летальных исходов из-за COVID-19: на сегодняшний день от коронавируса умерли 150 713 американцев.