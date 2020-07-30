Визовый центр Финляндии в Петербурге приступает к выдаче паспортов

Санкт-Петербург, 30 июля. Выдача паспортов с проставленным разрешением на въезд в петербургском визовом центре Финляндии начнется 3 августа. Об этом говорится на сайте учреждения.

В сообщении говорится, что для получения паспорта с визой необходимо заранее записаться на прием. Принимать посетителей центр, расположенный на улице Марата, будет по понедельникам, вторникам и средам с 10.00 до 14.00.

Отмечается, что новые заявления на визу офис пока принимать не будет.

Ранее стало известно о возобновлении Россией международного авиасообщения с несколькими странами, в том числе с Великобританией, Турцией и Танзанией. Перечень «разрешенных» стран постепенно будет увеличиваться.

Несмотря на поэтапное смягчение коронавирусных ограничений, открытие границ между Россией и государствами Евросоюза отложено до середины августа.