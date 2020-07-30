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Назван лучший сериал века

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Назван лучший сериал века

Москва, 30 июля. Британские зрители признали «Игру престолов» главным шоу последнего столетия. Об этом говорят результаты опроса, проведенного журналом Digital Spy.

На втором месте оказался сериал «Очень странные дела», на третьем — «Доктор Кто». Как пишет издание Daily Mail, в топ-10 лучших сериалов прошлого века отнесли такие картины как «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», а также «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».

Ранее поклонники обнаружили серьезную «лазейку» в сюжете последнего сезона сериала «Игра престолов», которая могла бы заметно изменить ход событий.

Отмечается, что в телешоу по мотивам книги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина драконье стекло обладает свойствами, способными убить Белых Ходоков. По данным СМИ, в заключительном сезоне Джон Сноу, которого играет Кит Харингтон, находит его месторождение во время визита в родовое гнездо Дейнерис (ее роль играет Эмилия Кларк).

Поклонники нашли «лазейку» в сюжете сериала «Игра престолов». Они объяснили, что стекло помогает сражаться с Королем Ночи, так как используется для производства оружия. Пользователи Reddit отметили, что из него можно было бы делать стрелы, которые очень помогли бы в битве с Белыми Ходоками.

В январе поклонники раскритиковали американского писателя Джорджа Мартина за анонс выхода книги, который он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Так, 71-летний фантаст в социальной сети сообщил, что книга «Пламя и кровь», которая легла в основу сюжета телевизионного сериала «Дом дракона», появится на американских прилавках 5 мая этого года. Кроме того, книга выйдет в Канаде и Британии.

Назван лучший сериал века

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Источник: Daily Mail
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