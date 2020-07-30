Мошенники обокрали известного скульптора в отделении банка

Москва, 30 июля. Известный российский скульптор Леонид Тазьба стал жертвой мошенников. У него украли 500 тысяч рублей прямо в отделении банка.

В начале года 88-летний скульптор пришел в отделение банка, чтобы пополнить вклад. Он передал менеджеру деньги и заполнил договор. Тазьба в течение нескольких месяцев думал, что деньги хранятся в банке с процентами.

Однако спустя полгода скульптор пришел в банк и обнаружил, что никакого вклада на его имя нет, а договор — поддельный.

«Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Неизвестный под видом сотрудника банка оформил липовый договор на размещение срочного депозита физического лица и тайно прикарманил 500 000 рублей», — сообщили в правоохранительных органах kp.ru.

В настоящее время полиция устанавливает детали произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Правоохранители разыскивают злоумышленника, который выдал себя за сотрудника банка.

Ранее в Банке России рассказали, как понять, что с клиентом общается мошенник. В ЦБ отметили, что мошенники всегда пытаются мотивировать свою жертву «прямо здесь и сейчас», чтобы она не успела опомниться.

Фокус внимания мошенников сместился с пожилых людей на россиян в возрасте от 25 до 45 лет. При этом многие данные о гражданах злоумышленники берут из социальных сетей.