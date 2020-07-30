Писатель Юрий Скальский обнаружен мертвым в московской квартире

Москва, 30 июля. Заслуженный работник культуры, писатель Юрий Скальский скончался на 89-м году жизни в собственной квартире в Москве. Его безжизненное тело обнаружила супруга.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы констатировали смерть 88-летнего Скальского. По предварительной версии, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются подробные причины и обстоятельства трагедии, передает Kp.ru.

Юрий Петрович Скальский писал под псевдоним Юрий Агатов. Его перу принадлежит ряд рассказов, очерков и юморесок. Скальский был членом Союза писателей России, а также Союза журналистов РФ. Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Наиболее известными произведениями автора являются повести «Зеленый листочек», «Разгаданная загадка», «Фотографии из старого альбома».