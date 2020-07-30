Перемирие в Донбассе приведет к миру, если Зеленского поддержат полиция и СБУ

После начала «усиленного перемирия» в Донбассе украинские эксперты вовсю заговорили о том, что следующим этапом должно стать пошаговое выполнение Киевом политической части Минских соглашений. Другого выбора у режима Зеленского нет, иначе либо война, либо позор, когда «европейские партнеры» вместе с Россией публично заставят Украину выполнять свои обязательства. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Перемирие в Донбассе, начавшееся с 27 июля, разделило Украину на две неравные части. Националисты и люди, откровенно наживающиеся на войне, пришли в ажитацию и начали ожесточенно требовать отмены большинства условий контроля за прекращением огня. Ведь если перемирие успешно продлится еще хотя бы две-три недели, украинское общество быстро привыкнет жить в новой, нормальной реальности и радикалам станет намного сложнее дурить людям голову, утверждая, что «в стране война, а вы смеете требовать улучшения жизни, экономического подъема и т. д.».

Другая, вменяемая часть общества наконец-то начала робко надеяться на устойчивый мир и возможное улучшение собственной жизни. А местные аналитики стали уже на полном серьезе рассуждать о следующих шагах на пути мирного урегулирования конфликта. С другой стороны, на «патриотических» телеканалах, большинство из которых принадлежат экс-президенту Порошенко, продолжают вовсю рассуждать о том, как Украина «должна реинтегрировать Донбасс, при этом не выполнив Минские соглашения».

Основных вариантов националистические телеэксперты видят два. Первый — заставить партнеров Украины по «нормандской четверке» изменить сами минские договоренности, прежде всего в части передачи контроля над границей и правил проведения выборов в Донбассе. По мысли «патриотов», Россия должна вывести войска с неконтролируемых территорий, передать Украине контроль над границей, после чего местные выборы там пройдут по украинским законам. При этом эксперты не в состоянии объяснить, каким образом Киев может «заставить» Москву и европейцев менять Минские соглашения. Они стараются игнорировать тот факт, что именно Украина — самое слабое звено в переговорной группе и за каждый день войны платит своим благополучием.

Второй вариант, предлагаемый аналитиками, — отвергнуть «минский формат» и создать новый, «будапештский». Украинские политики очень любят упрекать западных партнеров в том, что страна из-за них «лишилась ядерного оружия» и теперь беззащитна перед внешним врагом. Украинцы имеют в виду Будапештский меморандум, гарантировавший соблюдение Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины как государства, не обладающего им. Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Но этот вариант еще более фантасмагорический, чем изменение Минских соглашений. На Западе с недоумением слушают глупые мифы о Будапештском меморандуме, муссируемые Киевом. Там прекрасно знают два факта. Во-первых, что Украина никогда не имела контроля над ядерным оружием, находившимся на ее территории, поэтому попала в Договор по касательной. Во-вторых, украинские политики жонглируют понятиями, поскольку Будапештский меморандум не закон и даже не международный договор. Он не был ратифицирован ни одной из сторон-подписантов. То есть на деле меморандум имеет статус «памятной записки», и строить вокруг него какую-то политику и рассказывать, что по нему «кто-то чем-то обязан Украине», — это просто смешно. Специалисты по международному праву давно объяснили, что по этой бумаге США, Британия и РФ вообще ничего Украине не должны.

Поэтому, считает киевский политический аналитик Андрей Головачев, когда украинские топ-политики в очередной раз на публике заводят разговор о ревизии Минских соглашений, Зеленский начинает выглядеть как полный дилетант, а Порошенко — как последний мерзавец.

«Когда президент Зеленский говорит, что «Минские соглашения надо пересмотреть, потому что они несправедливы», он выглядит как наивный дилетант. «Минск» — это договор о прекращении войны между Украиной и ее мятежной частью, Донбассом. Договор был подписан при посредничестве Франции, Германии и России, — напоминает он. — Любой договор о прекращении войны всегда фиксирует тот статус-кво, который сложился на момент подписания документа. Украина вынуждена была подписать Минские соглашения в крайне невыгодный для себя момент, когда она явно проигрывала войну и теряла свои территории».

С точки зрения эксперта, к середине февраля 2014 года Украина была поставлена перед жестким выбором.

«Она должна была либо отказаться от Донецкой и Луганской областей по причине позорного проигрыша в войне войскам «рабочих и шахтеров», а заодно получить перспективу расширения гражданской войны и на другие свои области. Либо Киев должен был согласиться на возврат Донбасса в состав Украины — по сути, на условиях федерации. Это требовало внесения глубоких изменений в конституцию страны, ее всю надо было бы переписать, — говорит Головачев. — Украина пошла на второй вариант, точнее, была вынуждена пойти на этот вариант как на «лучшее из двух зол». И «Минск» просто зафиксировал баланс сил на момент окончания войны».

Политолог отмечает, что при этом Украина сама проявила инициативу, чтобы побыстрее закончить войну и подписать мирный договор, согласившись на Минские соглашения.

«Поэтому сегодня говорить о том, что минские договоренности несправедливы и даже «унизительны» для Киева, — это верх политического дилетантизма. Президенту почему-то забыли сказать, что категории справедливости вообще не применяются к договорам об окончании войны. Стороны, подписывающие их, мыслят категориями военной силы. И именно этой военной силы у Украины на февраль 2015 года было очень мало. Поэтому «Минск» никто пересматривать не будет ни при каких условиях. Даже разговоров на эту тему немцы, французы или россияне вести не будут. Зеленский знает об этом, но просто морочит украинцам голову, рассуждая про «ревизию Минских соглашений».

Когда Порошенко собирает свою платную «тусовку патриотов» и обвиняет Зеленского в том, что тот намерен выполнять Минские соглашения, то выглядит экс-президент как последний мерзавец, добавил эксперт.

«Точнее, Петр Порошенко не просто выглядит, а он и есть последний мерзавец. Потому что именно бывший президент в 2015 году потребовал окончания войны, чтобы спасти свою шкуру, и он же согласился лично подписать Минские соглашения, — напомнил он. — Но что будет дальше, если Украина подписала договоренности, но официально отказалась их выполнять? Куда заведет нас этот симбиоз трусливого дилетанта и циничного мерзавца? Ответ очевиден — возобновление войны. А как же иначе? Другого выхода из сложившегося тупика нет. И Франция, Германия и Россия это прекрасно осознают».

По мнению Головачева, Минские соглашения можно пересмотреть только с помощью возобновления войны.

«Правда, далеко не факт, что новые, «Минские соглашения — 3» будут лучше, чем первые или вторые, скорее наоборот. Хотя если «сам [бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр] Турчинов поведет украинских воинов в атаку», как он пообещал, то, может быть, стоит рискнуть? Пусть Зеленский объявляет всеобщую мобилизацию во имя ревизии минских договоренностей. А как же иначе? Это ведь не членом на рояле играть, тут за базар отвечать надо, — заявил аналитик. — В свое время немцы посчитали, что Версальский мирный договор 1918 года был несправедливым для них, и привели к власти Гитлера. В 1939 году фюрер решил военным путем «пересмотреть» Версальский договор. Чем все это закончилось для немцев, хорошо известно. Благими намерениями устлана дорога в ад».

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Зеленскому, если он реально хочет добиться мира, нужно для начала «укрепить тылы».

«В нынешней ситуации, когда в Донбассе, наконец, перестали стрелять, очень многое в развитии ситуации зависит от личной политической воли Зеленского. Мне кажется, что первое, что ему надо бы сделать, — это укрепить тылы, если он реально хочет добиться мира. Для этого главе Украины нужны силовики, которым он может полностью доверять, — говорит эксперт. — Кто-то из помощников должен ему объяснить, что у него есть возможность пробыть президентом еще четыре года только в случае, если вся силовая составляющая в украинской власти будет из людей, которым он доверяет. Это касается и армии, и главы МВД Авакова, судьба которого полностью в руках Зеленского».

Политолог заявил, что вероятность серьезного прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе при Зеленском крайне невелика, но не равна нулю.