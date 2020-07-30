Прорывные технологии увеличили мощь российских танков

Москва, 30 июля. Разработка Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), позволяющая повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек, является настоящей прорывной технологией. Об этом заявил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее ЦНИИточмаш (входит в госкорпорацию «Ростех») запатентовал устройство, ставшее результатом совместных исследований с Тульским государственным университетом. Эксперты предложили новую конструкцию «ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда», увеличивающую мощь.

«Думаю, что подобного рода разработки, которые будут применяться не только в бронетанковой технике, но и в средствах противодействия танкам, а в последующем и в других видах вооружений, — это прорыв», — отметил Кошкин в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, все это скажется на превосходстве российских танков в целом. Также эксперт отметил, что подобные прорывные технологии доказывают, что сегодня Россия находится впереди по разработкам и производству наиболее качественного и высокотехнологичного вооружения.

Ранее аргентинские СМИ удивились видеозаписью, на которой российский Т-72Б3 переплывает реку. Журналисты назвали танк «беспрецедентным смертельным оружием» и сравнили боевую машину с подводной лодкой.