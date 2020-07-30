Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Боярский открестился от задолженности за коммунальные услуги

57
0 Оставить комментарий

Боярский открестился от задолженности за коммунальные услуги

Москва, 30 июля. Известный российский актер Михаил Боярский заявил об отсутствии долга за коммунальные услуги, хотя на сайте Федеральной службы судебных приставов указана иная информация.

В опубликованном сообщении отмечается, что Боярский имеет «задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 200 рублей». Адмиралтейский районный отдел судебных приставов Санкт-Петербурга занимается взысканием суммы задолженности.

«Нет, никакие приставы меня не ищут. И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли. А травить в прессе меня невозможно. Мне все равно», — открестился от задолженности Боярский.

Депутат Госдумы и сын актера Михаила Боярского ранее прокомментировал новость о долге отца по коммунальным платежам, его эта ситуация рассмешила. Депутат назвал долг «мелочью жизни» и добавил, что он мог образоваться случайно. Вероятно, народный артист просто забыл внести оплату.

Ранее сообщалось, что мораторий на начисление штрафов за неоплату ЖКУ из-за пандемии коронавируса был введен властями до января 2021 года. Однако в Госдуме заявили, что хотят пересмотреть этот срок. С предложением ограничить этот срок сентябрем 2020 года выступил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Новости партнеров

Источник: Подъем
Новости партнеров