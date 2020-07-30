Huawei впервые стала лидером по продажам смартфонов в мире

Москва, 30 июля. Смартфоны от китайского производителя Huawei впервые вышли на первое место в мире по продажам. Об этом сообщили в аналитической компании Canalys.

Соответствующих показателей компания достигла по итогам второго квартала этого года. Согласно информации аналитиков, в апреле-июне китайский производитель смартфонов продал 55,8 миллиона гаджетов. Этот показатель на 5% меньше тех, что были в прошлом году.

Однако это не помешало Huawei обойти южнокорейскую компанию Samsung Electronics, продажи которой упали на 30% и достигли отметки в 53,7 миллиона смартфонов. Это произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Это замечательный результат, который мало кто мог бы предсказать год назад. Если бы не COVID-19, этого бы не случилось. Huawei в полной мере воспользовалась восстановлением китайской экономики, чтобы возродить свой бизнес смартфонов. Доля рынка Samsung в Китае составляет менее 1%, и основные рынки компании находятся в Бразилии, Индии, Соединенных Штатах и Европе. Они были заморожены вспышками коронавируса и последующими ограничениями», — указал старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Специалисты Роскачества ранее составили рейтинг самых безопасных моделей смартфонов по уровню цифровой безопасности и прочности устройства. В исследовании принимали участие 18 моделей. Однако, по заявлению экспертов, ни одна из них не была признана защищенной на 100%.

В Роскачестве отметили, что многие устройства действительно имели более высокие показатели безопасности, чем их аналоги. Самыми защищенными от взлома оказались Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro, а также все новые телефоны линейки Samsung Galaxy S20. По прочности лидирующие позиции у следующих смартфонов: Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20.

Напомним, эксперты бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых мощных недорогих смартфонов. Список возглавил смартфон Oppo Reno3 5G. На второй строчке расположился телефон марки Honor 30S с фирменной SoC Kirin 820.