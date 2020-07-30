Рим потратил в Ливии с 2017 года 213,9 миллиона евро на военные цели

Рим, 30 июля. Обнародованный в среду, 29 июля, отчет о двусторонних отношениях Рим — Триполи раскрыл, что растущее итальянское финансирование структур ПНС не привело к желаемым результатам, а часть средств и вовсе была присвоена бандформированиями, сообщает издание Libya 24.

Так, объем итальянской помощи для ливийской береговой охраны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вырос с 3,6 миллиона евро в 2017 году до 10 миллионов в текущем году. Федеральное агентство новостей (ФАН) уже публиковало большое расследование о связи работорговцев и контрабандистов с береговой охраной ПНС Ливии. В упомянутом докладе также утверждается, что Рим потратил на Ливию с 2017 года 784,3 миллиона евро, из которых 213,9 миллиона пошли на военные цели. Особенно примечателен данный факт на фоне грозящего Италии дефолта.

Также в документе поясняется, что итальянский парламент 16 июля 2020 года дал «зеленый свет» на возобновление субсидирования военных задач за рубежом, а также на финансирование подготовки и поддержки ливийской береговой охраны. Кроме того, в докладе подтверждается информация о том, что средства в конечном итоге оказались в руках незаконных вооруженных группировок и контрабандистов, которые с 2011 года причастны к дестабилизации обстановки в Ливии и торговле людьми. Например, недавно произошел очередной уголовный инцидент, в который оказалась замешана служба береговой охраны.

Указывается, что отсутствие контроля за движением средств, выплачиваемых в казну Триполи на протяжении нескольких лет, со стороны Италии или Европы вызывает больше всего вопросов по ливийскому направлению. Эти проблемы обсуждаются даже громче, чем нарушения прав человека, особенно в центрах содержания беженцев. В докладе упоминается, что в Ливии действуют четыре итальянские военные миссии, а именно — двусторонняя миссия поддержки в Ливии, миссия поддержки ливийской береговой охраны, миссия ООН в Ливии и миссия Евросоюза по пограничному контролю.

В текущем году Евросоюз (отдельно от Италии) уже направил ПНС 100 миллионов евро, которые должны были быть распределены на закупку продуктов питания и медикаментов, чтобы организовать лагеря беженцев и остановить поток мигрантов. Российские эксперты не раз отмечали, что ПНС выбивает деньги у ЕС под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и тратит их на террористов.