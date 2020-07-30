В Госдуме готовят радикальную реформу лесной отрасли

Москва, 30 июля. Парламентарии готовят законопроект, благодаря которому будут значительно затруднены действия по незаконной заготовке и продаже древесины. О проекте радикальной реформы лесной отрасли рассказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Предполагается, что документ существенно повысит прозрачность сделок в сфере лесной промышленности.

«Речь идет прежде всего о повышении открытости отрасли, чтобы можно было полностью отследить происхождение древесины и сделать невозможными или, по крайней мере, существенно затруднить действия по ее незаконной заготовке и реализации», — пояснил Николаев в интервью «Парламентской газете».

Согласно законопроекту, все пункты складирования и отгрузки древесины подвергнутся обязательной регистрации. Кроме того, предусматривается введение электронного документооборота по транспортировке, который будет привязан к единой базе ЛесЕГАИС, и запрет на субаренду лесных участков.