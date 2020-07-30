Жена Картрайта могла постирать его внутренности в стиральной машинке

Санкт-Петербург, 30 июля. Правоохранители задержали супругу рэпера Энди Картрайта, которая расчленила своего мужа после того, как он скончался из-за передозировки в Петербурге. Свои действия женщина объяснила желанием защитить мужа от «бесславной смерти». Адвокат Ирина Скурту заметила, что женщину задержали, но не в рамках уголовного дела.

Правозащитник призналась, что не располагает сведениями о том, на каких основаниях жена Картрайта находится в полиции. По ее словам, сегодня должны начаться следственные действия. Девушку еще не допрашивали.

«Она не задержана по уголовному делу. Когда я уехала, дело еще не возбудили. Сейчас думают, что с ней делать», — пояснила Скурту.

По словам адвоката, в произошедшем не будет состава преступления, если все произошло действительно так, как утверждает супруга рэпера, передает телеканал «360».

«Если она никакого отношения к его смерти не имеет, то состава преступления нет. Кроме странных действий, которые противоречат здравому смыслу», — заметила юрист.

Скурту отметила, девушку можно охарактеризовать как вполне адекватную в общении, не производящую впечатление психически нездорового человека. В любом случае оценивать ее психически-эмоциональное здоровье предстоит специалистам. Сама девушка объяснила свой поступок желанием оставить о рэпере «светлую память».

По информации издания «Невские новости», 36-летняя супруга Картрайта могла простирать его внутренности в стиральной машинке, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Напомним, что 25 июня супруга рэпера Энди Картрайта обнаружила его безжизненное тело в квартире на Невском проспекте. Музыкант скончался от передозировки. Чтобы не очернять репутацию мужа, женщина решила расчленить его тело, после чего сообщила о случившемся своему адвокату.