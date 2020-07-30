В России пора вводить систему страхования от безработицы с тем, чтобы человек мог обезопасить себя на случай потери заработка. С таким предложением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице в несколько раз. Федерация независимых профсоюзов России предложила зафиксировать минимальную величину пособия по безработице в 2021 году на уровне прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе стране во втором квартале 2020 года. Максимальную планку пособия профсоюзы предложили установить на уровне среднемесячной заработной платы в регионе.

«По мнению ФНПР, пособие по безработице должно возмещать не менее 50% среднемесячного заработка, начисленного по последнему месту работы безработного», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФНПР.

В Федерации профсоюзов добавили, что такой подход соответствует положениям Конвенции Международной организации труда (МОТ).

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, как в России можно было бы увеличить пособия по безработице.

«Международной организацией труда принята конвенция о страховании от безработицы и о выплате пособия в случае утраты заработка в размере не ниже половины его величины. Достаточно странно, что такая страна, такое социальное государство, как Россия, до сих пор не начала этим заниматься. Вместе с тем профсоюзы говорят об этом достаточно долго — последнее десятилетие фактически. Думаю, пора уже нам разрабатывать методику перехода на страхование от безработицы с тем, чтобы ежемесячно делать какие-либо отчисления», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

По мнению депутата, средства можно было бы отчислять в фонд: либо специально созданный под эти цели, либо в Фонд социального страхования, либо в Пенсионный фонд (ПФР).

«В любом случае это решать правительству: какие механизмы и инструменты применять. Но то, что пора переходить на такой уровень, — однозначно», — сказала Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что в связи с пандемией размер пособия по безработице подняли до величины федерального прожиточного минимума. Получить такие выплаты могут люди, потерявшие работу в период распространения коронавирусной инфекции и введения ограничений. Однако мера поддержки охватывает не всех.

«Но ведь многие люди, особенно самозанятые и те, кто, к сожалению, не показывал свои доходы и оставался в неформальной занятости, получают по 1,5 тысячи рублей. Это пособие просто элементарно не позволяет выжить», — сказала депутат.

Светлана Бессараб считает, что в России необходимо развивать институт страхования от безработицы.