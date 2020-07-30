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Брутер объяснил вывод войск НАТО из Германии желанием Трампа «публично наказать немцев»

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Брутер объяснил вывод войск НАТО из Германии желанием Трампа «публично наказать немцев»

У президента США, как всегда, своя собственная логика — говорить о том, прав он или нет, можно только применительно к его пониманию мира, которое доступно не каждому. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление Дональда Трампа, которое тот сделал через свой блог в Twitter. В нем американский лидер выразил недоумение на предмет того, почему США должны «защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители». Таким образом он попытался оправдать свое решение о выводе части военного контингента США с территории ФРГ. Для придания ему еще большего веса хозяин Белого Дома добавил, что Германия, к тому же, еще и просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.

«Если Трамп говорит о том, что Соединенные Штаты выводят войска только потому, что Берлин сохраняет торговые отношения с Москвой, то тогда получается, что с нами вообще нельзя никак торговать? — спрашивает Брутер. — Но как же он тогда обсуждал с Владимиром Путиным перспективы рыночных отношений между РФ и США? Или Штатам торговать с нами можно, а остальным — нельзя? Что-ж, это очень по-трамповски».

Политолог не согласился с мнением, что хозяин Белого Дома, выводя солдат из ФРГ, таким образом признает отсутствие агрессивных намерений у России в отношении Европы, поскольку его войска теперь разместятся даже ближе к границе РФ.

«Российская Федерация в его картине мира все еще угрожает Западу, — напомнил эксперт. — Однако конкретно Германии — нет, поскольку та покупает у нас энергоносители. А вот Польша и Прибалтика торгуют с нами меньше и не тем, стало быть, и опасность для них РФ несет большую — так что, думаю, Трамп отправит свои войска именно туда».

Брутер объяснил вывод войск НАТО из Германии желанием Трампа «публично наказать немцев»

Собеседник ФАН заметил, что согласно мировоззрению американского президента, сам факт того, что какие-то страны (являются они членами коллективного Запада или нет) поддерживают нормальные отношения с Россией — неприемлем.

«Вместо этого они должны поддерживать именно плохие отношения с РФ, играя роль своего рода «непотопляемых авианосцев» флотилии сателлитов США», — убежден Брутер.

Возвращаясь к финансовой стороне претензий Трампа, политолог заявил, что ни Германия, ни другие европейские страны не горят желанием платить больше денег в НАТО, предпочитая направлять их на внутренние и прежде всего социальные нужды страны.

«К тому же у Берлина и так много финансовых обязательств внутри Евросоюза, — считает эксперт. — Поэтому да, он действительно недоплачивает, что и неудивительно, поскольку основным выгодоприобретателем Альянса является отнюдь не Германия — в той части, которая касается военных программ блока, она практически не имеет голоса.

Впрочем, главная причина вывода войск не в этом — президент США хочет публично наказать немцев за несговорчивость. Он вообще любит публично наказывать, а тут ему еще крайне важно показать всему миру свою крутость».

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