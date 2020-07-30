Брутер объяснил вывод войск НАТО из Германии желанием Трампа «публично наказать немцев»

У президента США, как всегда, своя собственная логика — говорить о том, прав он или нет, можно только применительно к его пониманию мира, которое доступно не каждому. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление Дональда Трампа, которое тот сделал через свой блог в Twitter. В нем американский лидер выразил недоумение на предмет того, почему США должны «защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители». Таким образом он попытался оправдать свое решение о выводе части военного контингента США с территории ФРГ. Для придания ему еще большего веса хозяин Белого Дома добавил, что Германия, к тому же, еще и просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО.

«Если Трамп говорит о том, что Соединенные Штаты выводят войска только потому, что Берлин сохраняет торговые отношения с Москвой, то тогда получается, что с нами вообще нельзя никак торговать? — спрашивает Брутер. — Но как же он тогда обсуждал с Владимиром Путиным перспективы рыночных отношений между РФ и США? Или Штатам торговать с нами можно, а остальным — нельзя? Что-ж, это очень по-трамповски».

Политолог не согласился с мнением, что хозяин Белого Дома, выводя солдат из ФРГ, таким образом признает отсутствие агрессивных намерений у России в отношении Европы, поскольку его войска теперь разместятся даже ближе к границе РФ.

«Российская Федерация в его картине мира все еще угрожает Западу, — напомнил эксперт. — Однако конкретно Германии — нет, поскольку та покупает у нас энергоносители. А вот Польша и Прибалтика торгуют с нами меньше и не тем, стало быть, и опасность для них РФ несет большую — так что, думаю, Трамп отправит свои войска именно туда».

Собеседник ФАН заметил, что согласно мировоззрению американского президента, сам факт того, что какие-то страны (являются они членами коллективного Запада или нет) поддерживают нормальные отношения с Россией — неприемлем.

«Вместо этого они должны поддерживать именно плохие отношения с РФ, играя роль своего рода «непотопляемых авианосцев» флотилии сателлитов США», — убежден Брутер.

Возвращаясь к финансовой стороне претензий Трампа, политолог заявил, что ни Германия, ни другие европейские страны не горят желанием платить больше денег в НАТО, предпочитая направлять их на внутренние и прежде всего социальные нужды страны.