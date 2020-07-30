ЛНР призвала Киев расследовать новый обстрел в Донбассе

Донецк, 30 июля. Официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник призвал Киев тщательно расследовать новый обстрел Донбасса со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Киев недавно снова обстрелял позиции Народной милиции ЛНР. По данным политика, обстрелы из гранатометов с позиций ВСУ начались сразу после полуночи из зоны ответственности 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Обстрел длился с полуночи до 1.45, огонь производился в районе поселка Голубовское. При этом наблюдатели указывают, что обстрел начался сразу после завершения облета этой местности наблюдательным беспилотником СММ ОБСЕ. Была выпущена зеленая ракета и начался гранатометный обстрел, сопровождаемый огнем из стрелкового оружия.

«И где дополнительные меры?» — задался вопросом Мирошник.

Он призвал Киев немедленно отреагировать на ситуацию.

«Если подписанные недавно допмеры это серьезно, то прямо сейчас должно быть проведено расследование, а о его итогах доложено в контактную группу и доведено представителям СММ ОБСЕ. К нарушителям должны быть применены дисциплинарные меры воздействия», — написал он.

При этом политик признал, что, вероятно, Киев опять сделает вид, что ничего не заметил.