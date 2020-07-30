Эксперты раскритиковали повышение пособий по безработице до уровня средней зарплаты

Москва, 30 июля. Увеличение размера пособий по безработице до уровня средней зарплаты обернется тем, что люди потеряют стимул искать работу. Такое предположение высказал ученый-экономист, вице-президент НИУ ВШЭ, Лев Якобсон.

По его словам, более реалистичным сценарием представляется повышение выплат до размера МРОТ в регионе.

«Повышать пособие по безработице до уровня средней зарплаты в регионе совершенно немыслимо, потому что многие люди получают меньше средней зарплаты. А почему человек, не работая, должен больше получать? Это может создать стимул для того, чтобы не искать работу», — отметил Якобсон в интервью Ura.ru.

Аналогичного мнения придерживается экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Эксперт полагает, что значительное увеличение пособия лишь приведет к росту числа безработных. В результате для выплат потребуется несколько сотен миллиардов рублей, в то время как для пособий в размере МРОТ понадобится несколько десятков миллиардов рублей.