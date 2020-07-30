Депутат назвал зачинщиков драки в ульяновской Думе

Ульяновск, 30 июля. Комитет по этике Законодательного Собрания Ульяновской области проведет разбирательство в связи с конфликтом между депутатами, который потом перерос в потасовку.

Инцидент произошел 29 июля во время парламентского заседания. По словам заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, инициатором скандальной ситуации стал член КПРФ.

С целью сорвать заседания, представители КПРФ сначала положили рыбу на стол одного из депутатов. Затем в ход пошли плакаты неприятного содержания, после чего представители этой партии спровоцировали драку.

«Конфликт на заседании Законодательного собрания Ульяновской области произошел по вине члена партии КПРФ, но это не дает основание для несдержанных действий. Эмоции захлестнули, то, как стали развиваться события, не красит нашего коллегу по партии. Нужно уметь свою точку зрения отстаивать иными парламентскими методами, а не кулаками», — подчеркнул Ревенко.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Василий Гвоздев извинился перед гражданами за произошедшее в региональном парламенте. Он подчеркнул, что действия представителей КПРФ носят «жесткий характер по отношению к государственной власти». Политик констатировал, что из-за действий членов указанной партии не удалось рассмотреть ряд запланированных вопросов.

Гвоздев добавил, что расследование по этому инциденту должно быть под серьезным контролем со стороны правоохранительных структур федерального уровня, сообщает пресс-служба «Единой России».