Пушков отреагировал на заявление Трампа о защите Германии от России

Москва, 30 июля. Председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа, который заявил о сомнениях в необходимости защищать Германию от России.

Российский сенатор указал, что подобные сомнения оправданы, так как угрозы для ФРГ, как и в целом для Европы, со стороны РФ нет. Заявления об опасности со стороны Москвы делают в основном политики из Польши и Прибалтики, подчеркнул Пушков. По его словам, это им необходимо для того, чтобы «повысить свою значимость».

«США могут спокойно вывести все свои войска из Европы», — написал Алексей Пушков в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о нежелании защищать покупающую российские энергоносители Германию от России. Мнением глава Белого дома поделился в микроблоге Twitter. Он в очередной раз упрекнул Берлин в недостаточной, на его взгляд, финансовой поддержке коллективной обороны НАТО.

Глава Пентагона Марк Эспер несколько дней назад объявил, что США выведут из Германии почти 12 тысяч военных. Часть из них разместят в странах Североатлантического альянса, 6,4 тысячи вернутся на родину, но будут дислоцироваться в Европе на основе ротации. Таким образом, число американских военных в ФРГ снизится с 36 тысяч до 24 тысяч.