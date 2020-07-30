Кадони рассказал, делали ли Бузова и Бородина пластические операции

Москва, 30 июля. Ведущий «Дома-2» Влад Кадони прокомментировал слухи о том, что якобы его коллеги Ольга Бузова и Ксения Бородина сделали пластические операции.

Кадони отметил, что сам прибегал к услугам пластического хирурга. Ведущий рассказал, что сделал ринопластику ― изменил форму носа. Поводом для обращения к хирургу стали многочисленные переломы носа.

«У меня было 3-4 перелома носа. Перегородку пришлось ломать в нескольких местах. При этом я эстетически изменил и саму форму», — признался Кадони.

По словам Кадони, он не замечал, чтобы Бузова и Бородина делали пластические операции. Ведущий обратил внимание, что восстановление после операции занимает много времени, а знаменитости всегда на публике и делятся фотографиями каждый день.

«Со мной, конечно, девочки не делятся этой историей. Но я не замечал, чтобы кто-то что-то делал. Я не замечал, чтобы они настолько пропадали, чтобы у них была возможность что-то сделать. После каждой операции несколько дней идет реабилитация», — добавил Кадони.

Ранее стало известно, сколько получают участники «Дома-2». Изначально все герои проходят испытательный срок длиной в два месяца, минимальная ставка составляет 17 тысяч рублей.

После определенного периода гонорары участников начинают зависеть от их популярности и скандальности. Самые яркие представители «Дома-2» могут претендовать на суммы от 70 до 150 тысяч рублей.