Журналист разъяснил суть поправки Минфина о перечислении конфискованных средств в ПФР

Москва, 30 июля. Суть поправки Минфина о перечислении конфискованных средств в Пенсионный фонд России (ПФР) заключается в том, что соответствующие изменения закрепят в Гражданском кодексе. Об этом рассказал главный редактор портала «Сенсаций.Нет» Александр Фролов.

Ранее в газете «Известия» вышел материал под названием «Держите фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам». В статье сообщалось, что Минфин предложил направлять конфискованные средства в ПФР.

Как отметил Фролов, на самом деле соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ были приняты еще в 2018 году. С текстом этого закона можно ознакомиться на официальном интернет-портал правовой информации.

Главный редактор подчеркнул, что закон был принят в 2018 году в рамках пенсионной реформы и вступил в силу в январе 2019 года. Благодаря этой поправке в текущем году в ПФР уже поступил 21 миллиард рублей конфискованных средств.

Также Фролов обратил внимание на цитату пресс-службы Минфина, которую приводят «Известия».

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — говорится в тексте.

Журналист пояснил, что речь идет именно о конфискованном имуществе, а не о всех неподтвержденных доходах граждан. Он также напомнил, что конфисковать имущество в России можно только в рамках статьи 104 УК РФ.

Фролов отметил, что в статье о поправках речь идет конкретно об изменениях Гражданского кодекса. Дело в том, что в Бюджетный кодекс эти поправки уже добавили, а в Гражданский — нет. Таким образом, по словам главреда «Сенсаций.Нет», предлагаемые поправки являются лишь технической формальностью.