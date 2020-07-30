Стали известны результаты теста Сафронова на коронавирус

Москва, 30 июля. Первый тест на коронавирус у советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова показал отрицательный результат, второй тест будет готов через два дня. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Пришел его первый анализ, он отрицательный. Сейчас ждут второго, он будет готов через два дня», — рассказала Литвинович.

Сафронов был задержан 7 июля и арестован на два месяца. По версии ФСБ, в 2012 году его завербовала чешская спецслужба, по заданию которой в 2017 году он передал ее представителю информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обвинения в адрес Сафронова не имеют отношения к его журналистской деятельности.