Россиянам рассказали, как вернуть деньги за аннулированные из-за пандемии туры

Москва, 30 июля. Правила возврата денег за аннулированные из-за пандемии туры перечислило правительство. Отмечается, что до 22 сентября туристический оператор обязан уведомить турагента или напрямую покупателя о возможности переноса поездки.

При согласии клиента, ему обязаны предоставить тур с теми же услугами. Как пишет «Российская газета», при обоюдном согласии стороны могут изменить условия тура или сдвинуть сроки путешествия. При этом если путешественник хочет вернуть деньги, компания должна сделать это до 31 декабря 2021 года. Она заплатит проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата.

Инвалиды, безработные и люди старше 65 лет, а также те, кто находится на больничном более двух месяцев, могут получить средства в течение трех месяцев. В кабинете министров добавили, что клиент не обязан доплачивать при повышении стоимости тура. Также в случае, если клиент сразу внес только часть суммы, то остаток оплачивается исходя из первоначальной цены пакета.

Ранее и.о. заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил, что правительство России ведет работу над расширением списка стран, куда в сезон отпусков будут доступны регулярные авиарейсы.

По его словам, сейчас власти РФ ведут работу над подготовкой обновленного списка.

Как сообщалось ранее, с 1 августа будет восстановлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Микерин отметил, что правительство в настоящий момент ведет переговоры не только по возобновлению авиационного сообщения, но и железнодорожного.