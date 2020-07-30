Курс евро превысил 86 рублей, доллар — 73 рубля

Москва, 30 июля. Начало торгов на Московской бирже ознаменовалось ослаблением российского рубля по отношению к американскому доллару и евро.

Согласно биржевому графику, доллар подорожал до 73,41 рубля, что является максимумом за последние два месяца. Стоит отметить, что рост доллара пошел с первых же минут торговой сессии.

Курс евро также «пошел вверх» с начала торгов. Европейская валюта пробила отметку в 86,47 рубля, но сейчас пока немного «откатилась». Данная котировка стала максимальной за последние три месяца.