Японские ученые рассказали, как смех влияет на здоровье в старости

Токио, 30 июля. Пожилые люди, которые не смеются в повседневной жизни, в 1,4 раза чаще сталкиваются с тем, что не могут обслуживать свои потребности без посторонней помощи. Об этом рассказал руководитель научной группы, доцент Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути.

Японские ученые на протяжении трех лет изучали состояние здоровья людей старше 65 лет. В процессе эксперимента исследователи провели наблюдение за 14 233 пациентами. Исследователи преследовали цель установить взаимосвязь частоты смеха и способностью сохранять свои силы.

В результате была выявлена характерная закономерность. У тех, кто не смеялся каждый день, в 1,4 раза повышался риск того, что им потребуется посторонняя помощь в повседневной жизни.

«Есть данные, что частый смех приводит к улучшению иммунных функций и стимулировании кровообращения. Думаю, что такой же механизм действует и в случае общего состояния, когда потребность в посторонней помощи возникает или человек обходится своими силами в повседневной жизни», — пояснил Такэути.

Полученные данные ученые планируют использовать для прогнозирования изменений здоровья пожилых людей. По их мнению, результаты исследования позволят делать это на довольно раннем этапе.