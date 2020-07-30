Дзюба подписал новый двухлетний контракт с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 30 июля. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба продлил на два года контракт с «Зенитом». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Подписанные бумаги предполагают продление сотрудничества 31-летнего нападающего с петербургским клубом еще на один год после истечения основного двухлетнего срока.

«Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — говорится в сообщении.

Нападающий Артем Дзюба присоединился к «Зениту» в 2015 году. Он провел в составе клуба 176 официальных матчей, на его счету 73 забитых мяча. Вместе с петербургской командой он дважды становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России. Футболист также выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».