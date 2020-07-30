Кето диета: особенности, преимущества, риски. Подробное руководство для начинающих

Что такое кето диета? Помогает ли она худеть? В чем ее преимущества перед другими планами похудения? И о каких негативных эффектах нужно знать, прежде чем к ней обращаться?

Кетоновая диета — популярный план похудения, основанный на полном отказе от углеводов и включении в рацион большого количества жиров и белка. На первый взгляд высокожировое питание противоречит идее похудения в целом и здравому смыслу. Ведь жиры могут вызывать нарушения в работе сердца и сосудов. Кроме того, жирная пища калорийна, можно ли похудеть, если питаться только ею?

Изучению этих вопросов посвящено более 20 научных исследований, а также опыт и практика тысяч людей в разных странах. Кето-диета работает и помогает снижать вес без голода.

Но важно учитывать, что многолетних наблюдений за состоянием здоровья людей на кето диете не существует. Исследования охватывают период в несколько месяцев и не могут говорить о том, насколько безопасна кетоновая диета в долгосрочной перспективе.

Кето диета — что это

Кето диета — это отказ от продуктов, содержащих углеводы, и их замена продуктами с высоким содержанием жиров. Доля жиров в рационе должна составлять 60–75%, оставшуюся часть заполняют белки — 25–30% рациона, и не более 5% от общего потребления пищи составляют углеводы.

Такой рацион не естественен для организма, привыкшего получать энергию из углеводной пищи. Телу приходится адаптироваться к новым условиям питания, для чего оно ищет «альтернативный источник» энергии. Таковым становится собственная жировая ткань.

Расщепляя жиры, организм производит кетоны, которые поставляют энергию клеткам. Этот процесс называется кетозом, отчего и произошло название диеты.

Особенности кето диеты

Кетогенная диета обеспечивает быстрое похудение по двум причинам:

снижает уровень гормонов, стимулирующих голод, тем самым подавляет аппетит; расщепляет жиры в организме, уменьшает объем и массу тела.

Жирная пища очень сытная, поэтому на кето-диете не возникает чувство голода, не нужно считать калории и уговаривать себя есть меньше. Это происходит естественным путем, ведь переесть жирных продуктов очень сложно. Одновременно в теле происходят изменения:

снижается уровень сахара в крови;

снижается выработка инсулина;

возрастает чувствительность клеток к инсулину.

Эти преимущества позволяют рекомендовать кето диету людям с преддиабетом — состоянием, при котором уровень глюкозы в крови уже повышен, но работа поджелудочной железы пока не нарушена.

Диета кето обладает и другими преимуществами для здоровья:

снижает риск развития некоторых видов рака, подавляя слабые атипичные клетки в результате окислительного стресса;

снижает проявления угревой сыпи и акне, изменяя баланс кишечных бактерий;

поддерживает работу сердца и сосудов, так как внедряет в рацион полезные жиры, улучшающие холестериновый профиль;

улучшает работу мозга;

снижает риск судорог при эпилепсии;

нормализует гормональный фон у женщин с симптомами синдрома поликистоза яичников.

Наконец, эта диета эффективна в снижении веса. По сравнению с низкожировыми диетами кетоновая ускоряет похудение в 2-3 раза, что подтверждено исследованиями специалистов из США и Великобритании. Быстрая потеря веса наряду с оздоровлением организма сделали этот план питания популярным в Европе, США и России.

Диета кето: что можно и нельзя есть

Основу рациона составляют белковые продукты с высоким содержанием жиров и некрахмалистые овощи. Разрешены:

мясо — говядина, свинина, индейка, курица;

рыба с высоким содержанием жира — скумбрия, лосось, тунец, сельдь;

яйца;

масло, сливки, сыр;

орехи и семечки термически необработанные;

растительные масла нерафинированные первого отжима — подсолнечное, оливковое, кокосовое, льняное;

авокадо;

приправы — соль, сушеные специи;

некрахмалистые овощи — болгарский перец, помидоры, огурцы, зеленый и репчатый лук, спаржа, капуста, листовая зелень.

Вот варианты блюд для кето-диеты.

Завтрак. Бекон с яйцами и помидорами; омлет с луком, помидорами, перцем и базиликом; протеиновый коктейль; омлет с авокадо и козьим сыром; йогурт без сахара с добавлением какао; яичница с грибами; творог с подсолнечными или тыквенными семечками.

Обед. Салат из курицы с сыром фета и оливковым маслом; салат из морепродуктов с авокадо; горсть орехов и несколько ломтиков жирного сыра; говяжий стейк с овощным салатом; ветчина с сыром и орехами.

Ужин. Лосось с салатом из свежих овощей; фрикадельки с тушеными овощами и сыром; свиные отбивные под сырной корочкой с брокколи и чесноком; курица с овощами под сливочным соусом; яйца с беконом и сыром; филе белой рыбы с яйцом и шпинатом.

Из рациона необходимо исключить продукты, содержащие углеводы и нездоровые жиры. Среди них:

сладости — десерты и сладкие напитки;

злаки и продукты из них — крупы, макароны, хлебобулочные изделия;

бобовые — фасоль, чечевицу, горох;

фрукты и ягоды, кроме клубники, малины, черники;

корнеплоды — картофель, морковь, свеклу;

соусы промышленного производства с добавлением сахара и консервантов;

обезжиренные молочные продукты;

диетические продукты без сахара, содержащие сахарные спирты и искусственные подсластители;

продукты с содержанием переработанных растительных жиров, маргарина, пальмового масла.

При соблюдении кето диеты нельзя употреблять алкоголь, так как он нарушает процесс кетоза. Кроме того, большинство алкогольных напитков богаты углеводами, которые в этом плане питания исключены.

Побочные эффекты и противопоказания кето диеты

Переход на низкоуглеводное питание — стресс для организма, поэтому в первые недели могут наблюдаться побочные эффекты.

Кето-грипп. Состояние, похожее на грипп или простуду. Проявляется повышенной утомляемостью, нарушением сна, пищеварительным дискомфортом. Кето-грипп возникает в период адаптации тела к новым условиям питания и не требует коррекции рациона. Но его проявления можно свести к минимуму, если убирать углеводные продукты постепенно, в течение нескольких недель.

Запоры и вздутие живота. Избыток белковых продуктов может вызывать нарушения работы пищеварительной системы. Чтобы этого избежать, старайтесь есть больше клетчатки. Ею богаты свежие овощи и зелень.

Судороги ног. Диета меняет водный и минеральный баланс в организме, из-за чего может возникнуть повышенная потребность в минеральных солях. Подсаливайте пищу больше, чем обычно. И принимайте минеральные добавки с магнием, калием.

При некоторых заболеваниях кето-диета противопоказана. Нельзя обращаться к ней людям с сахарным диабетом 1-го типа, нарушениями работы пищеварительной системы и почек. Она не рекомендована беременным и кормящим женщинам. При наличии диабета 2-го типа, гипогликемии и болезней сердца о безопасности для вас низкоуглеводного питания необходимо поговорить с врачом.

Продолжительность и результаты

Кето-диета требует исключить из рациона углеводные продукты, многие из которых полезны, например фрукты, бобовые и злаки. Отказ от них может проявляться дефицитом питательных нутриентов:

витаминов группы В;

витамина С;

антоцианов, обладающих антиоксидантным действием;

устойчивых крахмалов, служащих пищей для здоровой микрофлоры кишечника.

Очевидно, что длительное соблюдение кето-диеты несет серьезные риски для здоровья. Поэтому строго следовать ее рациону рекомендуют в течение двух-трех месяцев. После этого нужно добавлять в рацион полезные углеводные продукты ежедневно или время от времени, наблюдая, как продолжает снижаться вес. В конечном счете вы найдете свой оптимальный баланс продуктов, который поможет поддерживать вес в норме.