Топ-5 фейковых обвинений Запада в адрес России за июль-2020

Дезинформация и фейки с некоторых пор стали главным оружием западной пропаганды против России. На их основании в отношении российских компаний и отдельных граждан вводятся санкции, открываются уголовные дела и ведется судебное преследование. Нередко ложь о России используется властями зарубежных стран для решения сугубо внутренних проблем.

Самая эффективная защита от западных фейков — это их систематическое разоблачение. Федеральное агентство новостей подготовило подборку из пяти наиболее заметных июльских информационных вбросов в глобальное медиапространство, имеющих своей целью оклеветать Россию.

Пятое место: испытания «космического оружия»

Космическое командование США заявило, что 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который военные США обозначили номером 45915. В Пентагоне уточнили, что запуск «объекта» производился рядом с другим российским спутником и не похож на тестирование спутника-инспектора.

Американская сторона полагает, что таким образом РФ якобы испытала космическое противоспутниковое оружие. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес вслед за своими коллегами из США также обвинил Россию в милитаризации космического пространства.

Минобороны РФ действительно сообщило о проведении успешных испытаний новейшего малого спутника-инспектора. Он был задействован в изучении одного из российских космических аппаратов. Но к милитаризации космоса он отношения не имеет.

«Спутники, способные маневрировать на орбите, или, как их еще называют английские военные и их коллеги из Пентагона, «спутники-инспекторы» — оружием не являются, — разоблачил западный фейк военный эксперт Виктор Мураховский. — Так же, как не являются таковыми спутники дистанционного зондирования Земли, космические аппараты предупреждения ядерного нападения, глобального позиционирования, связи и так далее».

В США соседство своих аппаратов с российскими упорно считают «преследованием». Однако МИД РФ не раз подчеркивал: Москва давно выступает с инициативой заключить международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.

Четвертое место: радиационная угроза от «летающего Чернобыля»

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил об угрозе ядерной катастрофы, которая якобы возникла в связи с разработкой Россией новейших крылатых ракет с ядерной энергетической установкой. По его словам, в Вашингтоне убеждены, что такое оружие вообще не должно существовать. Биллингсли также призвал РФ отказаться от этих «дестабилизирующих идей».

«Ради бога, зачем кому-то ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой? Это не что иное, как «летающий Чернобыль», — рассказал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

Директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин опроверг опасения спецпредставителя американского президента. Он напомнил, что программы по созданию ядерных силовых установок существовали в 1970-е годы и в США, и в СССР.

«Россия взяла еще старые советские наработки, применила новые технологии и материалы, сделав «Буревестник» очень безопасным, и никакого шлейфа эта ракета не оставляет, — объяснил Козюлин. — Я беседовал с инженерами, и они заявляют, что это полностью экологически безопасная ракета».

Такой же точки зрения придерживается военный эксперт и историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Мы же не говорим, что будем по любому поводу использовать эти ракеты, — подчеркивает Кнутов. — Мы говорим, что применим эти ракеты только в одном случае: если по нам будет нанесен удар или будет угроза существованию России, то есть в критической ситуации. Причем в настолько критической, когда деваться будет уже некуда и вопрос будет стоять о всеобщей ядерной войне и применении, в том числе, этих крылатых ракет».

В реальности угроза исходит от огромного количества американских атомных подводных лодок и авианосцев с атомными двигателями, где в любой момент может произойти аварийная ситуация, предупреждают эксперты.

«Атомные подводные лодки американцев ходят? Ходят. Атомные авианосцы ходят, такие как «Джордж Вашингтон» из новой серии, которого они недавно спустили на воду? Другие корабли с атомными двигателями у них есть? Есть. Недавно они заявили, что построят крупнейший в мире ледокол с атомной энергетической установкой. И это, оказывается, не «Чернобыль»!» — резюмировал Юрий Кнутов.

Третье место: вакцина от COVID-19 для элиты РФ

Американское агентство Bloomberg опубликовало 20 июля фейк, в котором со ссылкой на собственные источники сообщило, что с апреля этого года десятки представителей российской политической и предпринимательской элиты якобы имели доступ к экспериментальной вакцине от COVID-19, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Антироссийские СМИ «Дождь», «Тайга.инфо», Znak и другие с готовностью подхватили фейк и активно включились в западную дезинформационную кампанию.

Как обычно, и этот вброс был легко опровергнут. Так, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ему ничего неизвестно о доступе российских политиков и бизнесменов к экспериментальной вакцине. А профессор того же центра, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн полностью разоблачил фейк, запущенный западными СМИ.

«Готовая вакцина — это испытанная на животных, а потом введенная людям. В апреле этого еще не могло быть, — объяснил абсурдность обвинений профессор. — Крайне маловероятно, что вакцина от коронавируса могла быть сделана в апреле уже в форме, готовой к применению: исследованная и испытанная сперва на животных, а затем на людях в ходе лабораторных экспериментов».

Уверенность западных СМИ в наличии эффективной «вакцины для элиты» совершенно не помешала МВД Великобритании и британскому Национальному центру кибербезопасности (NCSC) обвинить Россию в хакерских атаках на медицинские учреждения Соединенного Королевства, Канады и США с целью… выкрасть у них секреты разработки вакцины от COVID-19.

Второе место: вмешательство во внутренние дела Великобритании

21 июля парламентский комитет по разведке и безопасности Великобритании (ISC) опубликовал доклад о якобы имевших место попытках Российской Федерации вмешаться в политику королевства. В частности, речь шла о референдумах по Brexit и независимости Шотландии.

Обвинения со стороны комитета тут же поддержали и распространили в российском медиапространстве оппозиционные издания. Так, «Дождь» выдал фейк под заголовком «Великобритания опубликовала доклад о попытках российского вмешательства в политику страны». «Новая газета» выпустила свой материал под заголовком «Британия опубликовала доклад о попытках России повлиять на референдум в Шотландии». Не отстало от них и «Эхо Москвы», подключившееся к распространению клеветы в отношении России.

Комментируя публикацию доклада парламента Великобритании, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что документ представляет собой откровенную ложь.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — заявила представитель МИД.

В Кремле обвинения в попытке вмешательства во внутреннюю политику Великобритании назвали беспочвенными.

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной из стран», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также прокомментировал заявления британской прессы о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в исход референдумов по Brexit и независимости Шотландии.

«До недавних пор в британской прессе активно тиражировали фейк о «русском вмешательстве» в Brexit, — написал Пушков в своем Telegram-канале. — Фейк с позором провалился — его опроверг даже Борис Джонсон. Теперь про Шотландию запустили новый. До этого был фейк о «вмешательстве России» в выборы в ФРГ и Франции, о которых никто не вспоминает, ибо вмешательства не было. Ценность этих «разоблачений» равна нулю — это чистая пропаганда. Обсуждать бессмысленно. Место таким докладам — на помойке».

Первое место: вмешательство в будущие выборы президента США

На первое же место в конце июля вырвался фейк сразу нескольких изданий из США и Великобритании, которые обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавирусной инфекции якобы с целью дестабилизировать ситуацию в Штатах перед президентскими выборами-2020.

Инициаторами вброса традиционно выступили The New York Times и The Associated Press, а в Великобритании фейк подхватила Daily Mail.

Западные СМИ в своих фейковых статьях пытаются убедить своих читателей, что через несколько сайтов некие россияне создавали вбросы о COVID-19, рассчитанные на англоязычную аудиторию.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал эти домыслы бредом.

«Я не понимаю, как можно при помощи дезинформации о коронавирусе вмешиваться в американские выборы, — недоумевает сенатор. — Я видел эту информацию, и в ней все опять построено на домыслах: некие люди раньше где-то работали и сейчас подозреваются в том, что якобы распространяют дезинформацию. При этом даже в этих СМИ говорится, что они уже больше не работают там, где они якобы работали, но их действия все равно записываются на счет России и ее официальной политики. Вся эта цепочка — заведомо ложная. Я не знаю, на чем основываются первоисточники в этой версии, но она не выдерживает критики ни по одному из параметров».

США используют фейки в качестве средств информационной борьбы против России. Чтобы развязать себе руки, сначала они обвиняют нашу страну в создании дезинформации, а потом создают некое пространство, в котором уже не действует ни международное право, ни нормы приличия, резюмировал российский политик.

Столь плотный поток агрессивной дезинформации свидетельствует о неослабевающей информационной атаке против России. Усилия западных правительств и подконтрольных им СМИ направлены на дестабилизацию российского общества и противодействие растущему влиянию Москвы в мире.

Федеральное агентство новостей продолжит отслеживать и публиковать разоблачения наиболее заметных образцов лживой антироссийской пропаганды.