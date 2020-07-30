Обрушение произошло на шахте в Донецке, есть пострадавшие

Донецк, 30 июля. Один человек пострадал в результате обрушения пород на шахте имени Засядько в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Донецк, государственное предприятие «Шахта имени Засядько» — в монтажном ходке восточной уклонной лавы №3 произошло обрушение горных пород, застигнут один человек», — указано в сообщении.

Пострадавшим оказался мужчина 1964 года рождения, его уже извлекли из-под завалов и доставили в больницу.

Шахта имени Засядько, которая была введена в эксплуатацию в 1958 году, является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Украины. В 2007 году здесь произошел взрыв метановоздушной смеси, погиб 101 шахтер. С момента начала гражданской войны на Украине из-за обстрелов на шахте регулярно отключали электричество, в связи с чем приходилось эвакуировать работников.