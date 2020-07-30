Россияне потратили выплаты на детей на погашение микрозаймов

Москва, 30 июля. Россияне потратили часть денежной помощи от государства для детей на фоне пандемии коронавируса на погашение микрозаймов.

Объем возвратов микрозаймов гражданами увеличился после получения единовременных пособий на детей, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса CloudPayments. Эксперты изучили обороты 133 микрофинансовых организаций и выяснили, что количество погашений онлайн-займов снизилось, отмечает «Ридус». Это произошло с апреля, именно тогда был введен режим самоизоляции. Со второй недели июня — после появления информации о единовременных выплатах на детей — было зафиксировано увеличение числа переводов. Об этом пишет «ФедералПресс».

По информации CloudРayments, наблюдался рост возвратов микрозаймов в дни, когда пособия поступали на карты россиянам. Как пишет издание, это подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер». Гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов объяснил, что «полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги».

С 1 июня россияне начали получать разовые пособия на детей в возрасте от 3 до 16 лет, которые выдаются всем оформившим заявление вне зависимости от социального положения. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Заявления на единовременную выплату принимаются до 1 октября. Также граждане получили выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, в Госдуме рассказали, когда россияне получат новые выплаты. Депутат Владимир Гутенев заметил, что власти России проявили дальновидность, приняв решение оказать финансовую поддержку наиболее пострадавшим категориям граждан на фоне кризиса в условиях пандемии коронавируса.