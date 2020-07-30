Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Москва, 30 июля. Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети. Неожиданные слухи прокомментировал шансонье Евгений Кемеровский.

Кемеровский исполнял не только свои композиции, но и хиты Бориса Моисеева, Кати Лель и Ирины Аллегровой. Однако с Примадонной у артиста отношения не сложились.

Впервые они встретились на «Рождественских встречах», куда его пригласила сама Пугачева. На концерте шансонье выступил с ее песней «Уж сколько их упало в эту бездну».

«Не знаю, почему мы не подружились. С кем-то складывается, с кем-то — нет. Я все эти годы работал и вообще никуда не ходил. Алла — великая певица и женщина. Думаю, что она вправе выбирать сама, с кем дружить, а с кем нет», — рассказал Кемеровский.

Он также добавил, что не следит за жизнью Пугачевой, а на вопрос о возможном расставании Примадонны с нынешним супругом и вовсе возмутился.

«Зачем вы мне такие вопросы задаете? Это некорректно по отношению ко мне. Спросите у их родственников, они больше знают!» — эмоционально отреагировал шансонье.

Ранее об отношениях с Пугачевой рассказал ее предыдущий муж Филипп Киркоров. Исполнитель отметил, что на данный момент не поддерживает общение с певицей, пишет «Культуромания».