Москва, 30 июля. В России выявили 5509 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее количество зарегистрированных случаев достигло 834 499. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с инфекцией.

Новые случаи были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Больше всего случаев выявили в Москве (678), Свердловской области (215) и Ханты-Мансийском АО (172). Кроме того, в первую десятку вошли Санкт-Петербург (162), Нижегородская (158), Иркутская (148), Мурманская (146) и Московская области (144), Красноярский край (141), а также Ростовская область (134).

Как отметили в оперштабе, 24,7% из выявленных за последние сутки носителей вируса не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, количество вылечившихся превысило число новых случаев и составило 9322 человека. За весь период наблюдений полностью выздоровели 629 655 пациентов с коронавирусом.

Также за минувшие сутки было зарегистрировано 129 смертельных случаев. Общее число летальных исходов составляет 13 802.

Ранее ученый Алексей Боровков рассказал газете «Известия», где в России может начаться вторая волна коронавируса. По словам эксперта, в Москве и Санкт-Петербурге заболеваемость может вновь увеличиться во второй половине сентября. Ученый пояснил, что это связано с началом ученого года в вузах, поскольку в крупные города вернутся иностранные студенты и учащиеся из других регионов, передает Infox.ru.