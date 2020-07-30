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Эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля

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Эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля

Москва, 30 июля. Эксперты валютного рынка уверены, что повторения «черного августа» 1998 года даже при нынешнем ослаблении курса рубля не ожидается.

Эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля и назвали причины падения. По последним данным, курс доллара составляет выше 72 рублей, а евро — 85. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца, несмотря на стабилизацию цен на нефть. Это может спровоцировать появление опасений относительно возможной девальвации.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич прокомментировал сложившуюся ситуацию на валютном рынке. По его словам, причина падения заключается в том, что нерезиденты выходят из российских активов. Дело в том, что существует риск усиления американских санкций, а также продолжается снижение рублевой ставки. Кроме того, существует и другой негативный фактор. Речь идет о частичном отказе от бюджетного правила.

«Средства от продажи Сбербанка ушли в бюджет и уже потрачены. Формально это не нарушает бюджетное правило, но содержательно — да, эффект сравним с включенным печатным станком», — указал Виталий Манкевич.

Аналитики уверены, что  катастрофических сценариев, скорее всего, не будет, хотя стоит ожидать дальнейшего снижения курса. По мнению экспертов, доллар не уйдет выше планки 75 рублей, а евро не будет стоить дороже 87.

Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский ранее назвал лучшее время для покупки валюты.

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Источник: РИА Новости
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