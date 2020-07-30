Москва, 30 июля. Эксперты валютного рынка уверены, что повторения «черного августа» 1998 года даже при нынешнем ослаблении курса рубля не ожидается.

Эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля и назвали причины падения. По последним данным, курс доллара составляет выше 72 рублей, а евро — 85. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца, несмотря на стабилизацию цен на нефть. Это может спровоцировать появление опасений относительно возможной девальвации.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич прокомментировал сложившуюся ситуацию на валютном рынке. По его словам, причина падения заключается в том, что нерезиденты выходят из российских активов. Дело в том, что существует риск усиления американских санкций, а также продолжается снижение рублевой ставки. Кроме того, существует и другой негативный фактор. Речь идет о частичном отказе от бюджетного правила.

«Средства от продажи Сбербанка ушли в бюджет и уже потрачены. Формально это не нарушает бюджетное правило, но содержательно — да, эффект сравним с включенным печатным станком», — указал Виталий Манкевич.

Аналитики уверены, что катастрофических сценариев, скорее всего, не будет, хотя стоит ожидать дальнейшего снижения курса. По мнению экспертов, доллар не уйдет выше планки 75 рублей, а евро не будет стоить дороже 87.

Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский ранее назвал лучшее время для покупки валюты.