Посол РФ согласовал встречу в МИД Белоруссии по задержанным россиянам

Минск, 30 июля. Встреча по делу о задержанных россиянах пройдет в МИД Белоруссии в четверг, 27 июля. Об этом сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, встреча пройдет в первой половине дня.

«Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня», — сказал Мезенцев.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 30 россиян, которые якобы состоят в иностранной частной военной кампании.

Ряд экспертов уже высказали мнение, что инцидент весьма похож на провокацию, направленную на ухудшение двусторонних отношений Москвы и Минска. Так, глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что провокация могла быть организована при участии западных стран.

Также военные специалисты озвучили предположение, что задержанные имеют отношение к ЧВК «Мар».