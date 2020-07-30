В России изменятся правила медосмотра водителей

Москва, 30 июля. Ведомства согласовали позицию по новым правилам медосвидетельствования для автомобилистов и намереваются подготовить изменения до конца года. Об этом рассказал замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — сообщил он РИА Новости.

Согласно проекту, который подготовили в Минздраве, теперь для получения новой справки водителю нужно будет сдавать анализы на употребление спиртного только в том случае, если нарколог выявит симптомы алкоголизма. При этом до 2021 года будут действовать старые правила получения справок.

В Минздраве отметили, что новые правила необходимо сбалансировать: усовершенствованный подход должен позволить не только выявлять зависимых от спиртного среди водителей, но и использовать современные методики, передает Deita.ru. Как рассказал Салагай, инициатива должна быть максимально доступна для регионов.

Пока новый пакет правил не принят, продолжат действовать старые нормативные акты. Когда изменения вступят в силу, может увеличиться объем исследований, которые станут обязательными для прохождения медкомиссии, пишет «ФедералПресс».

Ранее российские автомобили предложили массово оборудовать алкозамками. В Минпромторге планируют разработать концепцию внедрения устройств, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе, до 1 октября, передает Infox.ru.