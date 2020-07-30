Глызин отреагировал на сообщения о своей болезни

Москва, 30 июля. Поклонники российского певца Алексея Глызина недавно были очень обеспокоены появлением слухов о якобы серьезном ухудшении здоровья звезды. Далее сообщалось даже о смерти исполнителя. Однако Глызин не только находится в нормальном состоянии, но и активно занимается творческой деятельностью.

Напомним, что в середине июля в Белоруссии прошел музыкальный фестиваль «Славянский базар», на котором своим энергичным выступлением отметился певец. Он также погулял по Витебску и в свои 66 лет не скупился на комплименты слабому полу.

Исполнитель обратил внимание, что следит за своим здоровьем. Что касается новостей о его смерти, то публикации ужаснули певца.

«Во время смерти я был жив. Как еще мне нужно реагировать? Если это «хайп», то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: «Если тебя похоронили, значит ты будешь долго жить». Буду так расценивать публикации о моей смерти», — высказался певец.

Исполнитель подчеркнул, что смерть абсолютно не входит в его планы, у него большая семья, которую нужно поддерживать. Кроме того, Глызин не исключает, что может снова стать отцом.

Певец отметил, что не хочет проводить эксперименты касательно своего творчества. Он продолжает радовать публику любимыми хитами. Исполнитель заверил, что во время пандемии у него не было панических настроений в отличие от некоторых звезд. Глызин подчеркнул, что сейчас нужно «разгрузить мозги», набраться здоровьями и ехать на гастроли.

Напомним, что ранее российский исполнитель поделился своим мнением по поводу причины развода певицы Пелагеи.