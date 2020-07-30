Коронавирус 30 июля: Путин провел совещание по COVID-19, в мире выявлены 17 млн заболевших

В России зарегистрировали 5509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составило 834 499.

Скончались накануне 129 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 13 802 летальных случая, связанных с заболеванием.

Побороть коронавирусную инфекцию удалось еще 9322 пациентам. Общее число выздоровлений в России — 629 655.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией COVID-19, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

Путин провел совещание по ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин накануне провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Глава государства констатировал, что ситуация с коронавирусом по стране успокаивается, однако может измениться в любую сторону.

«Вместе с тем, хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что поводов расслабиться и забыть о рекомендациях врачей сейчас нет. Вместе с тем, отметил Путин, необходимо постараться избежать повторного введения жестких ограничений по COVID-19 в будущем.

Число заражений в мире превысило 17 млн

Общее число заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 17 миллионов. Соответствующие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

По данным учреждения, скончались с начала пандемии в мире более 667 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Побороть болезнь смогли 9,9 миллиона человек.

По данным сайта Worldometers.Info, первое место в мире по случаям заболевания занимают США, где зарегистрированы более 4,5 миллиона заразившихся. Второе место занимает Бразилия (2,5 миллиона заболевших), третье — Индия (1,5 миллиона заболевших).

Названы сроки гибели коронавируса в воде

Почти 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры за 24 часа. За 72 часа погибают 99,9% процента патогенов. Соответствующие данные озвучили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как передает РИА Новости, исследование жизнеспособности коронавируса провели специалисты центра «Вектор». Согласно его результатам, в дехлорированной и морской воде SARS-CoV-2 не размножается, однако может сохранять жизнеспособность. Полностью частицы вируса погибают при кипячении воды.