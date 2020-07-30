Автоэксперт объяснил, грозит ли штраф за «моргание» дальним светом

Москва, 30 июля. Автоэксперт Константин Крохмаль объяснил, что правила дорожного движения не предполагают прямого запрета на переключение ближнего света на дальний и обратно.

Подавать сигнал дальним светом на дороге можно, этот способ оповещения других участников дорожного движения является легальным, уверен руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохаль. Он пояснил, что такой способ автомобилисты используют, чтобы сообщить о ямах, о поваленных деревьях, а также о нахождении на трассе сотрудников ГИБДД.

«Нет, конечно, моргать дальним светом правила дорожного движения не запрещают. Хочешь — «моргай», не хочешь — не «моргай». Это ведь пошло еще с советского периода, со времен войны. Тогда водители таким образом использовали морзянку, когда ночью передвигались по Ленинграду, по Москве и так далее. Двигались по неосвещенным дорогам и фарами предупреждали об имеющихся на пути опасностях», — рассказал автоэксперт в беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия».

Данный способ оповещения собеседник назвал «системой взаимовыручки». По словам Крохаля, в 19 разделе правил дорожного движения нет запретительного характера относительно переключения ближнего света на дальний и обратно, поэтому этим способом коммуникации можно пользоваться в любой ситуации.

Автоэксперт также прокомментировал ситуацию в Павловске, где сотрудник ГИБДД выписал автолюбителю штраф за то, что тот посигналил дальним светом едущей впереди машине.

«Эта ситуация говорит только об одном: не делай добра — не получишь зла. <...> Я думаю, что эта история, которая очень больно ударяет по имиджу сотрудников ГИБДД. В конце концов, когда тебе помогают, не надо смотреть на какие-то условности», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что эксперт предложил привязать штрафы за нарушение ПДД к уровню дохода.