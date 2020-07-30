Украинский десант высадился над головами отдыхающих в Харькове

Киев, 30 июля. Украинские военные устроили странные маневры над головами отдыхающих в Харьковской области. Как пишут средства массовой информации, украинцы решили, что стали свидетелями настоящего вторжения.

Над спокойно отдыхающими около озера жителями началась высадка десанта. Как видно из опубликованного в Сети видео, военные приземлялись почти «на головы» мирных граждан.

По данным РЕН.ТВ, многие застыли на месте, не понимая, что вообще происходит. При этом вертолет потоком воздуха перевернул лодку, в которой за несколько минут до этого сидели отдыхающие. Как уточнил телеканал, командование местной воинской части до сих пор не смогло дать комментарий, почему проводило маневры в многолюдном месте.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ-2020» Украина может провести свои учения «в довольно неожиданных местах». По его словам, риски военной угрозы для южных областей страны есть. Он добавил, что на территории Николаевщины и Херсонщины «все закрыто плотно». Политик напомнил о мнимой «российской угрозе» и заявил, что преуменьшать силы РФ большая ошибка.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что российские военные маневры не должны вызывать никакой тревоги у Украины, поскольку Москва уведомляет всех об их сценарии и целях.

Такова была его реакция на планы министерства обороны Украины провести командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением стран НАТО в ответ на запланированные российские военные маневры «Кавказ-2020».