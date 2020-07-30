США укрепят сотрудничество с Британией в борьбе с «враждебными государствами»

Вашингтон, 30 июля. США планируют выделить 250 тысяч долларов на мероприятия, которые направлены на укрепление сотрудничества с Великобританией в борьбе с «враждебными государствами». Об этом говорится в описании соответствующего тендера.

«Обеспечение безопасности США за счет сотрудничества с Великобританией после ее выхода из ЕС, тесной координации сил по противодействию враждебному влиянию со стороны китайских, российских и других иностранных государственных субъектов», — обозначается цель проекта в описании тендера.

Суть программы заключается в отправке в США из Великобритании трех групп неких «заинтересованных лиц», которые изучают, как Вашингтон противодействует «растущему влиянию враждебно настроенных государственных субъектов». Под «заинтересованными лицами» в документе понимаются граждане, работающие на госслужбе в Великобритании, в том числе сотрудники МИД и Минобороны, а также представители аналитических центров, передает RT.

После возвращения на родину посетившие США британцы пройдут цикл мероприятий, направленных на закрепление результатов поездки. Подать заявку на участие в программе могут НКО и неправительственные организации, а также образовательные учреждения, аналитические центры, международные организации и частные лица.

Ранее стало известно, что США собираются выделить 1,6 миллиона долларов на антироссийскую пропаганду в Африке и Латинской Америке.