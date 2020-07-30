Передвижение планет в августе 2020 года может оказать серьезное влияние на привычный уклад жизни человека — в этот период многие из нас ощутят резкое желание что-то изменить. Об этом рассказала астропсихолог Инга Лозанчич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Некоторые астрологи отмечают: в августе нужно быть готовым к тому, что этот период года станет непростым и энергетически сложным.

«Любые передвижения планет — это только провокация, чтобы достать из нас то, что уже есть. Никогда с человеком не случится того, что он не носит в себе, в своем потенциале. Когда в небесной сфере происходят аспекты между планетами (самый простой из них — это полнолуние), со дна психики могут подниматься такие особенности и специфические вещи, о которых человек может даже не подозревать», — сказала Инга Лозанчич в комментарии ФАН.

Ближайшее полнолуние пройдет 3 августа. Лозанчич указала на непростые обстоятельства этого события и объяснила, как оно может повлиять на человека.

«Предстоящее полнолуние 3 августа будет проходить уже на очень напряженных аспектах: Солнце будет в конфликте с высшей планетой Уран, Меркурий — в конфликте с высшей планетой Плутон. Уран уже начинает быть статичным. Это символ неоднозначный. Когда планета статична — она очень сильна, ее энергия колоссальна. А энергия Урана разрушительна на реальном житейском плане», — поделилась астропрогнозом Инга Лозанчич.

По словам астропсихолога, в этот период люди могут быть более раздражительными и агрессивными. Специалист рекомендует в это время по возможности воздержаться от контактов с большими и малознакомыми компаниями.

«В первой половине августа, в самом начале месяца, лучше находиться не в толпе — в кругу людей, от которых знаешь, чего можно ожидать. Энергия Урана на реальном плане — это все, что связано с техникой, электричеством, транспортом», — добавила астропсихолог.

Инга Лозанчич советует сохранять в августе бдительность и уделить внимание потенциально проблемным зонам в доме. Если у кого-то вызывает сомнение электропроводка — лучше разобраться с ней заранее.

Есть в августе и положительные тенденции, добавила астролог. Последний месяц лета может стать благоприятным для людей интеллектуальных профессий. Кроме того, многие из нас могут ощутить сильное желание что-то изменить: в укладе жизни, отношениях, работе.