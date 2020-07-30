Названы самые популярные в России новые сериалы

Москва, 30 июля. Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным в России за первую половину этого года. Об этом свидетельствует статистика сервиса «Кино Mail.ru».

«Зулейха открывает глаза» — российский 8-серийный телесериал. Он был снят по одноименному роману Гузель Яхиной. Премьера состоялась 13 апреля 2020 года.

В список полюбившихся российскому зрителю сериалов вошли также «Триггер» и второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино «Новый Папа». Первая лента рассказывает о психотерапевте, который применяет шоковый метод лечения своих пациентов. Главную роль сыграл Максим Матвеев. Сериал «Новый Папа» является многосерийным продолжением ленты «Молодой Папа», вышедшего в 2016 году. Главные роли исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович.

В пятерку популярных в РФ сериалов также входят ленты «Магомаев», а также «Колл-центр» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Первая картина посвящена жизненной дороге звезд советской эстрады Муслима Магомаева и солистки Большого театра Тамары Синявской.

По данным «Кино Mail.ru», возглавляют рейтинг криминальная комедия «Мир! Дружба! Жвачка!», снятая компаний Good Story Media для телеканала ТНТ режиссером Ильей Аксеновым, и научно-фантастический сериал-вестерн «Мир дикого запада» телеканала HBO, созданный супругами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Лента была снята по мотивам одноименного фильма, поставленного Майклом Крайтоном в 1973 году.

Также в списке «Патриот», «Ищейка» и мини-сериал «Чужак». Кроме того, в топ популярных сериалов вошли следующие ленты: «Убивая Еву» и «Миллиарды».

Американский режиссер Квентин Тарантино ранее назвал лучшие фильмы всех времен. Всего культовый сценарист выбрал 11 кинокартин. По его словам, особого внимания стоят работы итальянского кинорежиссера Серджио Леоне. В частности, его фильм «Хороший, плохой, злой» 1966 года. В список также вошли следующие фильмы «Только ваш», «Челюсти», «Пять гробниц по пути в Каир», «Прокол», «Кэрри», «Ящик Пандоры», «Пять пальцев смерти», «Таксист», «Рио Браво», «Его девушка Пятница».