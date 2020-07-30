Путешественники раскрыли простые способы получить авиабилет в бизнес-классе

Москва, 30 июля. Заядлые путешественники рассказали, как можно легко получить авиабилеты в бизнес-класс. Советы туристов, опубликованные на портале Smarter Travel, собрало британское издание Daily Express.

Во-первых, опытные пассажиры советуют быть лояльным клиентом авиакомпании, поскольку те, кто постоянно пользуется услугами одного и того же перевозчика, могут рассчитывать на различные бонусы. Кроме того, путешественники советуют оплачивать билеты кредитными картами, ведь благодаря этому можно накопить мили и в будущем потратить их на повышение класса места в самолете. А регистрацию на рейс туристы рекомендуют проходить за 24 часа.

«У «ранних пташек» есть больше шансов получить привилегии в полете, хотя обычно за это приходится доплачивать. По мере того, как идет регистрация, комфортных мест становится все меньше», — делятся советами пассажиры.

Кроме того, туристы советуют приезжать в аэропорт заранее и не стесняться уточнять на стойке регистрации, нет ли в наличии билетов в бизнес-класс и сколько нужно за них доплатить. При этом необходимо иметь соответствующий внешний вид, поскольку, по словам опытных путешественников, человека в шортах и шлепанцах никто на привилегированные места не посадит.

Также необходимо мониторить выгодные предложения. Иногда бывает, что покупка билетов в бизнес-класс для семьи или двух человек обходится дешевле.

Ранее пилот рассказал о главной ошибке опаздывающих на рейс. Летчик отметил, что люди пропускают свой самолет, потому что громко слушают музыку в наушниках.